هبة مجدي: فتحي عبد الوهاب إضافة كبيرة للمداح 4

أعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بالمشاركة فى الجزء الرابع من مسلسل المداح والذى تشارك فيه بجانب كل حمادة هلال.



وقالت هبة مجدي أنها تعتبر الجزء الرابع هو الأنجح على الإطلاق وذلك بسبب سرعة أحداثه ووجود عدد كبير من النجوم المشاركين فى هذا الجزء من المسلسل.



وتابعت هبة أنها تعتبر وجود الفنان فتحي عبد الوهاب إضافة كبيرة للمسلسل ومن عوامل نجاحه هذا الموسم، بالإضافة طبعا لوجود دياب وحمزة العلى ونجوم أخرين سوف يكونو مفاجأة فى الحلقات الأخيرة.









مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر