قال السفير الروسي لدى لاهاي والممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين، إن روسيا تحذر من أن النظام الأوكراني سيواصل القيام بالاستفزازات بالأسلحة الكيميائية، وأن خطر قيام القوات المسلحة الأوكرانية بانتهاك المزيد من قانون الحرب الكميائية.

وأوضح تارابرين في مقابلة مع صحيفة إزفستيا: "بالنظر إلى أن الوضع في ساحة المعركة أصبح صعبا بشكل متزايد بالنسبة للقوات الأوكرانية، فإن تصرفات النازيين الجدد الأوكرانيين أصبحت عدوانية بشكل متزايد، وبدعم من محركيهم الغربيين، فإنهم يشعرون بالإفلات من العقاب وسيواصلون بلا شك القيام باستفزازات مختلفة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أسلحة كيميائية، على أمل أن يغطيها شركاؤهم في شمال الأطلسي وسيحاولون تحويل المسؤولية إلى روسيا، لذا فإن خطر استمرار أوكرانيا في انتهاك قانون الحرب مع الإفلات من العقاب مرتفع".

ووفقا السفير الروسي لدى لاهاي، فإن استخدام أوكرانيا للمواد الكيميائية السامة أصبح منهجيا بالفعل.

وأشار إلى أن "نظام كييف يواصل استخدام الذخائر والقنابل اليدوية المحملة بمواد سامة محلية الصنع، فضلا عن خزانات تحتوي على مواد كيميائية غير معروفة ضد القوات الروسية".

وأضاف: "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدعي أنها تتعامل مع المعلومات التي نقدمها بمنتهى الجدية، وإذا لزم الأمر، فإنها ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات استجابة فورية".