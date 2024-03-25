روسيا تكشف استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية أمريكية في الحرب

قال السفير الروسي لدى لاهاي والممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين، إن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت مرارا ذخائر كيميائية أمريكية الصنع ضد القوات الروسية.

وقال تارابرين في مقابلة مع صحيفة إزفستيا: "خلال العملية العسكرية الخاصة، سجلنا حالات لاستخدام القوات المسلحة الأوكرانية ذخائر كيميائية أمريكية الصنع، يحدث هذا بسبب مخطط لشحن الأسلحة الكيميائية غير الفتاكة، وهو ما ينتهك المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأشار السفير الروسي لدى لاهاي، إلى أنه "ليس سرا أن مرتزقة أجانب موجودون في أوكرانيا، حيث تعمل هناك العديد من الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة، ومجموعة المراقبة المتقدمة من ولاية نيفادا، على وجه الخصوص، وتم رصدهم لأول مرة في ديسمبر من عام 2021، عندما قاموا بالتنسيق لتسليم وتخزين خزانات المواد الخطرة، وفي ذلك الوقت، أصيب 4 جنود أوكرانيين بحروق كيميائية خطيرة وتسمم أثناء تفريغ براميل سعة 200 لتر".

وبحسب الدبلوماسي، فإن وزارة الدفاع الروسية تتابع كل هذه الحالات، وتشير روسيا إلى ذلك في المنظمات الدولية ذات الصلة، وفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على وجه الخصوص.

وقال تارابرين: "أعتقد أنه لا يمكن إيقاف الولايات المتحدة وشركائها إلا من خلال أقصى قدر من الشفافية، وتسجيل الحقائق الملموسة التي من شأنها أن تظهر أنهم يسهلون شحنات مباشرة من هذه المواد إلى أوكرانيا في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".