أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

قالت فاطمة رامازانوفا، متخصصة في العلاقات الدولية، إن العملية الإرهابية في مسرح "كروكوس سيتي هول" كارثة إنسانية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه لا بد من معاقبة الجميع من وراء هذا الحادث، علما بأن الإرهابيين المضبوطين البالغ عددهم 4 أشخاص من أصل طاجيكي، وكانوا يتوجهون للحدود الروسية الأوكرانية، وهذا أكبر إشارة بأن من وراء العملية الإرهابية أوكرانيا.

وأضافت "رامازانوفا"، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك تورطا للدول الغربية وراء الحادث الإرهابي في موسكو، خاصة أن هناك اشتباها كبيرا بأن تكون بريطانيا والولايات المتحدة وراء تنظيم هذه العملية، وهذا واضح تماما.

استفزاز روسيا

ولفتت أن الدول الغربية تستفز روسيا من هذه العملية الإرهابية، والجانب الغربي يتوقع رد فعل غير طبيعي من جانب روسيا بعد هذا الهجوم، وهذا الاستفزاز هدفه بأن ترد روسيا بشكل قوي ليفتح ذلك الباب أمام الدول الغربية في إرسال الأسلحة القوية ولا سيما صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.