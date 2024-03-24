عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: روسيا قصفت البنية التحتية الحيوية في غرب أوكرانيا بالصواريخ

صدى البلد

قالت كييف إن روسيا قصفت البنية التحتية الحيوية في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا بالصواريخ في وقت مبكر من يوم الأحد، في غارة جوية كبيرة شهدت تحليق صاروخ كروز روسي لفترة وجيزة في المجال الجوي البولندي، وفقًا لما ذكرته وارسو.

وقالت كييف إن موسكو أطلقت 57 صاروخا وطائرة مسيرة في الهجوم الذي استهدف أيضا العاصمة كييف بعد يومين من أكبر قصف جوي لنظام الطاقة في أوكرانيا منذ أكثر من عامين من الحرب الشاملة.

وكتب الحاكم الإقليمي لفيف ماكسيم كوزيتسكي على تطبيق الرسائل تيليغرام: 'كانت هناك ضربتان أوليتان على نفس منشأة البنية التحتية الحيوية التي استهدفها المحتلون ليلاً'.


وأضاف أن الغارة استخدمت فيها صواريخ كينزال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يصعب إسقاطها، دون أن يحدد المنشأة.


وقالت وزارة الطاقة إن النيران اشتعلت في المعدات عندما تعرضت منشأة طاقة حيوية في منطقة لفيف للهجوم، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها. ولم يكن من الواضح ما إذا كانوا يتحدثون عن نفس المنشأة.

وقالت القوات الجوية إن الدفاعات الجوية دمرت 18 من 29 صاروخا موجها و25 من 28 طائرة مسيرة هجومية.
ولم تكن هناك تفاصيل تقريبًا حول الأضرار، لكن استهداف البنية التحتية الحيوية قد يشير إلى أن روسيا تحاول مواصلة الضغط على نظام الطاقة بعد أن تسببت ضرباتها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع يوم الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة إن أوكرانيا، التي تصدر الطاقة في الأسابيع الأخيرة، زادت بشكل كبير وارداتها من الكهرباء وأوقفت الصادرات يوم الأحد بعد الهجمات على نظام الطاقة.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن عدة انفجارات دويت في كييف في الساعات الأولى من الصباح، حيث دمرت الدفاعات الجوية نحو عشرة صواريخ فوق العاصمة والمناطق المجاورة لها.
وأضاف أنه لم تحدث سوى أضرار طفيفة جراء الهجوم.
وتجمعت مجموعات صغيرة من الأشخاص تحت الأرض بحثًا عن الأمان في محطة مترو بوسط كييف في الساعات الأولى من الصباح، وكان بعضهم ينام على حصائر التخييم.
وتقصف موسكو أوكرانيا منذ أيام في هجمات صورتها موسكو على أنها انتقام من الهجمات الأوكرانية التي وقعت خلال الانتخابات الرئاسية الروسية.

البنية التحتية التيار الكهربائى الدفاعات الجوية القوات الجوية العاصمة كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

تعهّد بمعاقبة الجُناة.. بوتين يتهم أوكرانيا بتنفيذ هجوم موسكو |تقرير

رأسه ملفوف بالشاش الطبي.. الإعلام الروسي ينشر اعترافًا لأحد المتهمين بهجوم كروكوس

شهود عيان يروون تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس بـ موسكو

جويتريش يحذر: شبح مجاعة وشيكة يطوق غزة

معاريف : اسرائيل غاضبة من مضمون المسودة الأخيرة لمشروع القرار الأمريكي

اسرائيل تنفي مسئوليتها .. 175 شهيدا في الهجوم على دوار الكويت بغزة

موجة من الطائرات بدون طيار الأوكرانية تستهدف روسيا في اليوم الأخير من التصويت

روسيا : النظام الفاسد في كييف يكثف أنشطته الإرهابية لإفشال الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

مسئول إسرائيلي: عودة المسيح قريبة بعد احتلال غزة وبناء مستوطنات لليهود

تمرير "الحريديم" خط أحمر.. جانتس يهدد نتنياهو بالانسحاب من حكومة الطوارئ

ظاهرة نادرة تسبب تعطل شبكات الهاتف والاتصالات في هذا الموعد!

أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ