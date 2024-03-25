من كواليس العتاولة.. السقا يشارك صلاح عبد الله رسالة حب

شارك الفنان أحمد السقا، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة أكس، من كواليس تصوير مسلسله العتاولة.

وكتب: “‏فى حب صاصا.. عم صلاح الطيبة والجدعنة.. الأخ الكبير وساعات الأب كمان.. العشرة الطويلة الحلوة و السند والونس.. مفيش كلام كفاية ممكن يتقال فيك. ‏ربنا يديلك الصحة و يديم عليك نعمة الرضا يا راجل يا طيب”.

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

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