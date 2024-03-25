330 جنيها| انخفاض أسعار اللحوم قبل العيد وهذا سعر الكيلو الآن

مازالت أسعار اللحوم بالأسواق المصرية اليوم تشهد انخفاضًا في الأسعار تزامنًا مع تنفيذ الحكومة خطتها في توفير اللحوم بأنواعها المختلفة في جميع المنافذ والمجمعات التابعة لوزارة التموين، وكذلك المعارض والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.

بعد حالة من جنون أسعار اللحوم الذي شعر بها كل مواطن قبل شهر رمضان حيث تخطى سعر كيلو اللحم حاجز الـ500 جنيه، تشهد أسعار اللحوم اليوم الاثنين 25 مارس 2024 تراجعا في الأسعار بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة والمعارض التجارية نظرًا لانخفاض الطلب عليها خلال شهر رمضان الجاري، فسجل متوسط سعر كيلو اللحم بين 337 جنيه إلى 414 جنيها حسب النوع.

وذلك بعدما سجل متوسط أسعار اللحوم أمس الأحد 24 مارس (350 جنيهًا إلى 450 جنيهًا) للكيلو. وهذا يعني أن أسعار اللحوم في مختلف الأسواق المحلية اليوم انخفضت عن أمس من 14 جنيهًا إلى 36 جنيهًا. كما أنها انخفضت عن أسعارها قبل رمضان بحوالي 136 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي اليوم الاثنين 25 مارس 2024

سجلت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 25 مارس 2024 في المتوسط:

387 جنيهًا للحم البقري البلدي.

250 إلى 450 جنيهًا للحم الكندوز الصغير.

250 إلى 400 جنيه للحم الكندوز الكبير.

350 إلى 500 جنيه مصري للحم الظأن.

180 جنيه إلى 500 جنيه مصري للحم البتلو بالعظم.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم الاثنين 25 مارس 2024

شهدت أسعار اللحوم المستوردة اليوم الاثنين 25 مارس 2024 تراجعًا أيضًا حيث بلغ:

سعر اللحم البرازيلي 210 إلى 280 جنيهًا.

سعر اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا.

سعر اللحم البرازيلي الجملي 280 جنيهًا.

سعر اللحم الهندي المفروم 250 جنيهًا.

سعر اللحم الهندي الكندوز 260 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو لحم الظأن البرقي 380 جنيهًا، وكيلو البرجر 250 جنيهًا وكيلو الكبدة الكندوز 290 جنيهًا.

توقعات أسعار اللحوم قبل العيد

من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة الحالية نظرًا لتراجع معدلات الطلب عليها حسبما قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. مشيرًا إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار الذي تم خلال الأيام الماضية لن يؤثر على المواطن حيث أن الزيادة ستكون في تكلفة نقل اللحوم من المزارع للمجازر فقط، وهو ما يعني أن الزيادة ستكون طفيفة ولن يشعر بها المواطن المصري.