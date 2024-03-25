صناعة الشيوخ تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية لإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بحرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة صناعة وطنية لادارة المخلفات الصلبة مؤكداً أن هذا التوجه يوفر المزيد من فرص العمالة.

وأكد اتفاقه مع تصريحات اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع التى أكد فيها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.



وأوضح أهمية توقيع عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المنظومة يعد يمثل نقلة نوعية مهمة وكبيرة لإيجاد حل جذري لمشكلة القمامة وسيكون له انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة، والخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية

وأكد المهندس محمد المنزلاوى اهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب مثمناً دور الهيئة العربية للتصنيع والذى يتمثل في توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، إضافة إلى إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية.

وطالب المنزلاوى بالتوسع فى مثل هذه المشروعات داخل مختلف المحافظات،مع توطين وتعميق الصناعات المحلية فى هذا المجال مشيداً بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة البيئة والتنمية المحلية.