عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة لأرشفة أملاك الدولة لحمايتها من التعديات

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن ملف حماية أملاك الدولة من التعديات والحفاظ عليها واستغلالها بالصورة الصحيحة يحظى بأكبر إهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيراً إلى أن الحفاظ الحقيقى على أملاك الدولة على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية يتطلب وضع آلية مناسبة تتضمن الحصر الشامل لجميع أملاك الدولة.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إنه سوف يتقدم باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يتمثل فى أرشفة جميع أملاك الدولة.

 مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة تكون مهامها الحصر الشامل والحقيقى لأملاك الدولة على مستوى الجمهورية ليكن هناك أرشيف وسجل شامل يتضمن هذه الأملاك على أن تتولى اللجان المشكلة وضع خطط واستغلال هذه الأملاك فى إقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها للاستفادة منها مع اعطاء اولوية قصوى لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمليكها للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة لدى شباب الخريجين على أن تضع الحكومة السياسات التمويلية من خلال التعاون مع البنوك الوطنية للبدء فى إقامة مثل هذه المشروعات التى توفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب ولكل الراغبين فى الحصول على فرص العمالة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديات املاك الدولة المحافظات السياسات التمويلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

هددني يموت شروق.. ننشر نص أقوال والد الراحلة نيرة أشرف بعد التهديد| خاص

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

ترشيحاتنا

3 خطوات إذا ما فعلتها أعانتك على طريق الله.. علي جمعة يوضحها

استنفار قوات الاحتلال قرب مستوطنتي "نتيفوت" و"ريعيم" بعد إنذار أمني

وزير التعليم العالي: فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية

انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع.. الحكومة ترد

الاحتلال ينفي أي اجتياز إسرائيلي لحدود غزة

شيخ الأزهر: شكر العالم لنعمة الله عليه يكون بنشر علمه بين الناس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

330 جنيها| انخفاض أسعار اللحوم قبل العيد وهذا سعر الكيلو الآن

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ