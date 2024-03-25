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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هددني يموت شروق.. ننشر نص أقوال والد الراحلة نيرة أشرف بعد التهديد| خاص

نيرة أشرف وشقيقتها
نيرة أشرف وشقيقتها

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة  نيرة أشرف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه واستمعت النيابة إلى أقوال والد شروق أشرف.

نص أقوال والد نيرة وشروق 
س: ما طبيعة علاقتك بالمجني عليها  شروق أشرف أحمد غريب؟
ج أنا أبوها 
س: ما تفصيلات شهادتك ؟
ج هو الموضوع إن أنا عامل أكونت على التيك توك و بعمل فيدوهات و عندي متابعين كتير لأني والد المرحومة 
نيرة أشرف ، و فجاة أنا لقيت أكونت على التيك توك باسم Abo Ali دخل لي على الشات يقول لي انه عايز
يتجوز بنتي شروق و بيهددني اني لو مخليتوش يتجوزها هيدبحها و بعت لي رقم موبايل و قالي أكلمه عليه بس انا مردتش عليه و خفت على شروق و في نفس الوقت لقيتها هي كمان بتقول لي أن واحد بردو بيبعتلها نفس الكلام و بيهددها و لما وريتني لقيته نفس الأكونت فهي راحت القسم عملت محضر باللي حصل
س كيف تواصل مرتكب الواقعة معك ؟
ج هو بعتلي رسايل على تيك توك
س: ما اسم الحساب مرتكب الواقعة ؟
ج هو دخل لي اكونت باسم Abo Ali على التيك توك
س: ما مضمون الرسائل التي قام مرتكب الواقعة بإرسالها إليك ؟
ج: هو بعتلي يهددني
س: ما مضمون ذلك التهديد ؟
ج هو كان بيهددنى إنه هيقتل بنتي
س: هل كان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ؟
ج: أيوة
س ما مضمون ذلك الطلب ؟
ج: كان بيقول إنه عايزني أخليه يتجوز شروق
جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هدد المجنى عليها شروق اشرف احمد غريب - كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها.

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