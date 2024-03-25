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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة مجهول الهوية من نهر النيل بأوسيم

صدى البلد


انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة أربعيني من نهر النيل بمدينة ىوسيم، وتبين انه مجهول الهوية. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بإحدى الترع.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتم انتشال الجثمان، وتبيّن أنه لرجل مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، يرتدي ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية.

ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيُّب ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة. 

 تحرّر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة مجهول الهوية انتشال جثة اوسيم نهر النيل قوات الإنقاذ النهرى

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