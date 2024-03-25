اغتيال مسؤول أبرزها.. أذربيجان تعتقل رجلا خطط لهجمات إرهابية

أعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، اليوم الاثنين، عن اعتقال رجل خطط لارتكاب هجمات إرهابية عدة بالبلاد.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال جهاز الأمن: "أقام المواطن الأذربيجاني، بهروز أسكيروف، اتصالات مع سكان مختلف مناطق الجمهورية، وأعطاهم تعليمات لتنظيم محاولة اغتيال رئيس السلطة التنفيذية في منطقة لينكوران في أذربيجان".

وأضاف: "كما ثبت أن أسكيروف وشركائه، خططوا لارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين الأجانب، الذين يعملون كمدرسين للغة الإنجليزية في مناطق عدة من البلاد".

ولفت جهاز أمن الدولة الأذربيجاني إلى أنه تم اعتقال أسكيروف، ومحاكمته بموجب مواد عدة من القانون الجنائي لأذربيجان، وبموجب قرار المحكمة، تم اختيار إجراء وقائي على شكل اعتقال ضده.