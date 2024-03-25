الصحة العالمية: الفلسطينيون يعيشون حالة مروعة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة

أكد طارق باساريفيتش، المتحدث الرسمي بأسم منظمة الصحة العالمية، أن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيتسبب في ارتفاع عدد الوفيات والمصابين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وتضييق الخناق على المواطنين وتدهور الحالة الصحية.

وقال طارق باساريفيتش، خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الفلسطينيون يعيشون حالة مروعة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة المياه الملوثة وتدهور الأنظمة الصحية، مؤكدا أن 6 مستشفيات في جنوب غزة تحتاج إلى الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيلها.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم منظمة الصحة العالمية، أنه لا يجب استغلال المرافق الطبية في الحرب الجارية بقطاع غزة، مؤكدا أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لاستعادة الحياة مرة أخرى.

وأشار طارق باساريفيتش إلى أنه نحن في حاجة إلى ضمان الأمان للعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مؤكدا أنه يجب وقف العمليات العسكرية في محيط مستشفيات قطاع غزة حتى نتمكن من الوصول إليها، فنحن نسعى لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية في ظل استمرار العمليات العسكرية بقطاع غزة.