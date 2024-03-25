الصحة العالمية: هناك مجاعة في غزة وكثير من الفلسطينيين لا يحصلون على الأغذية

أكد كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك مجاعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كثير من الفلسطينيين لا يحصلون على الأغذية، حتى أنه أصبحنا في حاجة إلى ضمان وجود الآليات كافة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال ليندماير، خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن قرار الكونجرس تقييد تمويل أونروا سيعرقل إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أن أونروا تحاول استعادة قواها من أجل استمرار عملها في قطاع غزة.

وتابع المتحدث بأسم منظمة الصحة العالمية، أنه نحتاج إلى مسارات آمنة لإيصال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا ان هناك 75 ألف جريح في غزة ومئات النساء الحوامل يحتاجون إلى الرعاية الطبية الكاملة.