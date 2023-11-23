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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الصحة الفلسطينية تعلن تعليق تعاونها مع الصحة العالمية بسبب مستشفى الشفاء

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، إنها علقت تعاونها مع منظمة الصحة العالمية، التي كانت تساعد في تسهيل عمليات الإخلاء مع مستشفى الشفاء في شمال غزة.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سليمة أثناء إخلائه كجزء من قافلة منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن قافلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية قادمة من مستشفي الشفاء في شمال القطاع، توقفت لعدة ساعات يوم الأربعاء عند حاجز للجيش الإسرائيلي في وسط غزة.

وتم اعتقال العديد من الطاقم الطبي، ومن بينهم محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء.

وأضاف القدرة أن الأمم المتحدة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث، وننتظر الإجراءات المناسبة والعاجلة من جانبها لمعالجة هذا الأمر.

وتابع: "وزارة الصحة تقرر وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية بشأن مسألة إخلاء بقية الجرحى والطواقم الطبية، لحين رفع تقرير يوضح ما حدث وإطلاق سراح المعتقلين".

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