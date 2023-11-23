عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن قافلة الصحة العالمية.. تفاصيل اعتقال مدير مستشفى الشفاء في غزة

مدير مستشفى الشفاء
مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير أكبر مستشفى في غزة وهو مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أطباء آخرين اعتقلوا إلى جانب مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وبحسب ما ورد تم اعتقال أبو سلمية أثناء إجلائه مع قافلة منظمة الصحة العالمية، حسبما قال طبيب طوارئ داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء بـ غزة ونقله للتحقيق بشعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك.

أول تعليق من حماس بعد اعتقال مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

غزة الشفاء مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية منظمة الصحة العالمية الشاباك شعبة الاستخبارات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

حقق الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

موضوعات متعلقة

أول تعليق من حماس بعد اعتقال مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال يعتقل بعض الكوادر الطبية النازحين من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة

الهلال الأحمر يشكو تعنت قوات الاحتلال في نقل جرحي مصابي مستشفى الشفاء

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تدمير "ميدكافا" وقتل جنود العدة.. حزب الله يكبد الاحتلال خسائر فادحة

56 عاملا يشتركون في الندوة التوعوية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

بعد استقرار حالته الصحية وعودته لمتابعيه| تعرف على تفاصيل حاله الدكتور هاني الناظر

واشنطن ترضخ لشروط القاهرة.. حكاية 4 اتصالات جمعت السيسي وبايدن بشأن غزة

ضمن قافلة الصحة العالمية.. تفاصيل اعتقال مدير مستشفى الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ