الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القلاع الفموى ..الأعراض و الوقاية

رنا عصمت

القلاع الفموى (فطريات الفم) عادةً حالة غير خطيرة، وهو شائع عند الرضع وكذلك كبار السن الذين يستخدمون أطقم الأسنان. يمكن علاجه باستخدام الأدوية المضادة للفطريات.

أعراض القلاع الفموي

عند البالغين:

-احمرار داخل الفم مع وجود بقع بيضاء.

-عند إزالة البقع البيضاء، قد تترك خلفها مناطق حمراء قد تنزف.

-تشققات في زوايا الفم.

-ضعف أو تغير حاسة التذوق.

-طعم غير مستحب في الفم.

-ألم داخل الفم (مثل ألم اللسان أو اللثة).

-صعوبة في الأكل أو الشرب.

عند الرضع:

-طبقة بيضاء على اللسان تشبه الجبن، ولا يمكن إزالتها بسهولة.

-وجود بقع بيضاء داخل الفم.

-قد يرفض الطفل الرضاعة بسبب الانزعاج.

علاج القلاع الفموي

يمكن للطبيب وصف دواء مضاد للفطريات مثل النيستاتين ، ويكون على شكل سائل يُحتفظ به داخل الفم لأطول فترة ممكنة قبل بلعه.

كيف يمكن الوقاية من القلاع الفموي؟

القلاع الفموي ناتج عن فطر يُسمى (Candida)، وهناك عوامل قد تؤدي إلى زيادة نموه، مثل:

-استخدام المضادات الحيوية لفترة طويلة.

-استخدام بخاخات الربو.

-الخضوع لعلاج السرطان مثل العلاج الكيميائي.

وللوقاية من فطريات الفم:

قم بالعناية بالأسنان وتنظيفها مرتين يوميًا.

-تنظيف أطقم الأسنان والالتزام بالفحوصات الدورية.

-شطف الفم بعد الأكل أو تناول الأدوية.

-المتابعة الطبية المنتظمة في حالة الأمراض المزمنة مثل السكري.

-تعقيم اللهايات (السكاتة) بانتظام.

-تعقيم زجاجات الرضاعة بعد كل استخدام.

-تجنب إرتداء أطقم الأسنان أثناء النوم.

-لا تستمر في استخدام طقم أسنان غير مناسب وراجع طبيب الأسنان.

-لا تدخن.

المصدر DailyMedicalinfo

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ترشيحاتنا

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

سيارات 2026

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

اكلات شم النسيم

مش الفسيخ ولا الرنجة .. أكلة لذيذة في شم النسيم تعالج الغدة الدرقية والنسيان

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد