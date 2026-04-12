القلاع الفموى ..الأعراض و الوقاية

القلاع الفموى (فطريات الفم) عادةً حالة غير خطيرة، وهو شائع عند الرضع وكذلك كبار السن الذين يستخدمون أطقم الأسنان. يمكن علاجه باستخدام الأدوية المضادة للفطريات.

أعراض القلاع الفموي

عند البالغين:

-احمرار داخل الفم مع وجود بقع بيضاء.

-عند إزالة البقع البيضاء، قد تترك خلفها مناطق حمراء قد تنزف.

-تشققات في زوايا الفم.

-ضعف أو تغير حاسة التذوق.

-طعم غير مستحب في الفم.

-ألم داخل الفم (مثل ألم اللسان أو اللثة).

-صعوبة في الأكل أو الشرب.

عند الرضع:

-طبقة بيضاء على اللسان تشبه الجبن، ولا يمكن إزالتها بسهولة.

-وجود بقع بيضاء داخل الفم.

-قد يرفض الطفل الرضاعة بسبب الانزعاج.

علاج القلاع الفموي

يمكن للطبيب وصف دواء مضاد للفطريات مثل النيستاتين ، ويكون على شكل سائل يُحتفظ به داخل الفم لأطول فترة ممكنة قبل بلعه.

كيف يمكن الوقاية من القلاع الفموي؟

القلاع الفموي ناتج عن فطر يُسمى (Candida)، وهناك عوامل قد تؤدي إلى زيادة نموه، مثل:

-استخدام المضادات الحيوية لفترة طويلة.

-استخدام بخاخات الربو.

-الخضوع لعلاج السرطان مثل العلاج الكيميائي.

وللوقاية من فطريات الفم:

قم بالعناية بالأسنان وتنظيفها مرتين يوميًا.

-تنظيف أطقم الأسنان والالتزام بالفحوصات الدورية.

-شطف الفم بعد الأكل أو تناول الأدوية.

-المتابعة الطبية المنتظمة في حالة الأمراض المزمنة مثل السكري.

-تعقيم اللهايات (السكاتة) بانتظام.

-تعقيم زجاجات الرضاعة بعد كل استخدام.

-تجنب إرتداء أطقم الأسنان أثناء النوم.

-لا تستمر في استخدام طقم أسنان غير مناسب وراجع طبيب الأسنان.

-لا تدخن.

