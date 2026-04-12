بمشاركة 2000 شخص.. زاهي حواس يغزو "كالياري" الإيطالية بمحاضرة عن كليوباترا ويؤكد: مصر آمنة

في مشهد تاريخي يعكس الولع العالمي بالحضارة المصرية، شهدت مدينة كالياري الإيطالية تظاهرة ثقافية كبرى بطلها عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، الذي قدم محاضرة حاشدة حول أسرار الملكة كليوباترا، وسط حضور تجاوز 2000 شخص ضاقت بهم جنبات القاعة، في ليلة أثبتت أن سحر مصر لا يزال يسيطر على القلوب.

وعقب المحاضرة، امتدت مراسم توقيع كتاب حواس الجديد "الرجل ذو القبعة" لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وبسبب الزحام الشديد وتدافع الآلاف للحصول على توقيعه، أصدر عمدة مدينة كالياري تعليمات عاجلة لقوات الشرطة للتدخل وتنظيم طوابير الجمهور التي امتدت لمسافات طويلة خارج مكان الحدث، في مشهد وصفته الصحافة الإيطالية بأنه لا يتكرر إلا مع نجوم السينما العالميين.

وعلى هامش الفعاليات، أجرى الدكتور حواس أكثر من 20 لقاءً صحفياً مع كبرى وسائل الإعلام الإيطالية والدولية. وفي إجابة مؤثرة على سؤال أحد الصحفيين حول "سر نجوميته الطاغية"، قال حواس: "أنا ابن مصر، والسر الحقيقي ليس في شخصي، بل في عظمة أجدادي الفراعنة؛ فهم الذين صنعوا هذه النجومية للعالم أجمع، وأنا مجرد خادم لهذا التراث العظيم".



وحرص حواس خلال كافة لقاءاته على إرسال رسالة واضحة وقوية، مؤكداً أن *"مصر آمنة تماماً ومستقرة"، داعياً الجمهور الإيطالي لزيارة المقاصد السياحية المصرية لرؤية الأثار الأصلية، خاصة وأن معرض توت عنخ آمون المقام حالياً بكالياري يضم 120 قطعة من المستنسخات الأثرية (Replica) التي صُنعت بدقة فائقة في مصر، لتمثل دعوة مفتوحة لكل الإيطاليين لزيارة موطن الحضارة.

يذكر أن المعرض الذي يعتمد على المستنسخات المصرية (Replica) حقق نجاحاً ساحقاً، حيث تجاوز عدد زواره حتى الآن ٤٠ ألف زائر، مما يعزز من مكانة الصناعة الفنية المصرية وقدرتها على الترويج للسياحة عبر تقديم نماذج مطابقة تماماً لكنوز الملك توت عنخ آمون.