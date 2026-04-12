سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة
صديقي استشهد بالواحات.. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس مشاركته بمسلسل رأس الأفعى
شوبير: حضور مشروط لـ سيد عبد الحفيظ في جلسة الفار
بمشاركة 2000 شخص.. زاهي حواس يغزو "كالياري" الإيطالية بمحاضرة عن كليوباترا ويؤكد: مصر آمنة
ماذا حدث في مفاوضات أمريكا وإيران في إسلام آباد؟ تفاصيل الساعات الـ21
تعثر مفاوضات إسلام أباد.. رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن أخفقت في كسب ثقة طهران
تقرير: إعلان الهدنة المؤقتة ساهم في دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع
نواب البرلمان: لا للحبس في نزاعات الأسرة.. دعم واسع لإلغاء «تبديد المنقولات» والتحول للحلول المدنية
بن جفير يقتحم المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال
تراجع ملحوظ مستمر.. الدولار مقابل الجنيه بعد الهبوط
12 سوقًا خاسرًا مقابل سوقين فقط رابحين في مارس.. تقرير
تصعيد جديد.. ترامب يلمح لفرض حصار بحري على إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بمشاركة 2000 شخص.. زاهي حواس يغزو "كالياري" الإيطالية بمحاضرة عن كليوباترا ويؤكد: مصر آمنة

زاهى حواس
زاهى حواس
محمد الاسكندرانى

في مشهد تاريخي يعكس الولع العالمي بالحضارة المصرية، شهدت مدينة كالياري الإيطالية تظاهرة ثقافية كبرى بطلها عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، الذي قدم محاضرة حاشدة حول أسرار الملكة كليوباترا، وسط حضور تجاوز 2000 شخص ضاقت بهم جنبات القاعة، في ليلة أثبتت أن سحر مصر لا يزال يسيطر على القلوب.

وعقب المحاضرة، امتدت مراسم توقيع كتاب حواس الجديد "الرجل ذو القبعة" لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وبسبب الزحام الشديد وتدافع الآلاف للحصول على توقيعه، أصدر عمدة مدينة كالياري تعليمات عاجلة لقوات الشرطة للتدخل وتنظيم طوابير الجمهور التي امتدت لمسافات طويلة خارج مكان الحدث، في مشهد وصفته الصحافة الإيطالية بأنه لا يتكرر إلا مع نجوم السينما العالميين.

وعلى هامش الفعاليات، أجرى الدكتور حواس أكثر من 20 لقاءً صحفياً مع كبرى وسائل الإعلام الإيطالية والدولية. وفي إجابة مؤثرة على سؤال أحد الصحفيين حول "سر نجوميته الطاغية"، قال حواس: "أنا ابن مصر، والسر الحقيقي ليس في شخصي، بل في عظمة أجدادي الفراعنة؛ فهم الذين صنعوا هذه النجومية للعالم أجمع، وأنا مجرد خادم لهذا التراث العظيم".


وحرص حواس خلال كافة لقاءاته على إرسال رسالة واضحة وقوية، مؤكداً أن *"مصر آمنة تماماً ومستقرة"، داعياً الجمهور الإيطالي لزيارة المقاصد السياحية المصرية لرؤية الأثار الأصلية، خاصة وأن معرض توت عنخ آمون المقام حالياً بكالياري يضم 120 قطعة من المستنسخات الأثرية (Replica) التي صُنعت بدقة فائقة في مصر، لتمثل دعوة مفتوحة لكل الإيطاليين لزيارة موطن الحضارة.

يذكر أن المعرض الذي يعتمد على المستنسخات المصرية (Replica) حقق نجاحاً ساحقاً، حيث تجاوز عدد زواره حتى الآن ٤٠ ألف زائر، مما يعزز من مكانة الصناعة الفنية المصرية وقدرتها على الترويج للسياحة عبر تقديم نماذج مطابقة تماماً لكنوز الملك توت عنخ آمون.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

سلامة الغذاء

مصر تصدر 266 ألف طن غذاء خلال أسبوع إلى 192 دولة

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في السعودية.. عيار 21 يسجل 501 ريال

المهندس كريم بدوى وزير البترول

من ديون تتجاوز 6 مليارات دولار إلى 1,3 مليار في عامين .. كيف سددت وزارة البترول مستحقات الشركاء

الناسور الشرجى.. انتبه من هذه الاعراض

الناسور الشرجى..انتبه من هذه الاعراض
الناسور الشرجى..انتبه من هذه الاعراض
الناسور الشرجى..انتبه من هذه الاعراض

القلاع الفموى ..الأعراض و الوقاية

القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية
القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية
القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد