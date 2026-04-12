قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة..







طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

المقادير

• 3كوب دقيق

• ربع كيلو زبدة

• نصف كوب سكر ناعم

• 1 بيضة

• نصف ملعقة فانيليا

• 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

• 1 معلقة صغيرة بشر ليمون

• مربى فراولة للحشو

طريقة التحضير

1. يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة.

2. توضع الزبدة في المضرب الكهربائي، ويضاف إليها الزبدة، وتخفق جيداً حتى تصبح كريمية القوام.

3. تضاف البيضة والفانيليا، وتخفق مرة اخرى.

4. يضاف الدقيق والبيكينج باودر وبشر الليمون، وتخلط المكونات حتى تتجانس.

5. تقطع العجينة بقوالب الكوكيز بشرط أن يكون نصف الكمية بها تفريغ على شكل دائري أو قلب.

6. ترص في الصينية.