مسئول روسي: موسكو ليس لديها تفضيلات بشأن المرشحين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوجفينوف، أن موسكو تتابع عن كثب عملية ترشيح المتقدمين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.

وقال لوجفينوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - "يعتزم الجانب الروسي التعامل مع اختيار الأمين العام المقبل بأقصى درجات الحذر".. موضحا أن منصب الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال ذا أهمية بالغة في سياق السياسة الدولية.

وأضاف: "على الرغم من أن هذا المنصب رسميا ذو طبيعة إدارية بحتة، إلا أننا نؤكد باستمرار أن المسؤول الذي يشغله في الواقع يمتلك نطاقا واسعا من الأدوات للتأثير على مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمة، بما في ذلك القضايا السياسية".

وتابع المسؤول الروسي قائلا: "الحديث عن تفضيلاتنا سيكون سابقًا لأوانه في الوقت الحالي، كون الحملة الانتخابية بدأت لتوها في اكتساب الزخم".. موضحا "أن المهمة الأساسية للأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستكون تصحيح الأخطاء بدقة".