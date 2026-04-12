تحرك عاجل لتوفير الأمن والحراسة بالمدارس وصرف مستحقات الخدمات المعاونة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار تنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالإستعانة بالعمالة المطلوبة للقيام بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة بالمدارس بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، وكذا الموافقة على تعزيز بند 3 / 4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للعام المالي 2025 / 2026 ، فقد تم استخراج أمر دفع بقيمة نصيب المديريات التعليمية من تكاليف :

الإستعانة بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس

وتوفير الأمن والحراسة بالمدارس التي تعاني من عجز في تلك الفئات

يأتي ذلك لتمويل الإعتمادات المدرجة بموازنة المديرية التعليمية عن طريق وزارة المالية ببند 3 / 4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع ( مقطع تمويل منح داخلية) عن طريق قيام المختصين بالمديرية بالمناقلات اللازمة في هذا الشأن

وفي هذا الإطار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر :

اتخاذ اللازم نحو صرف مستحقات السادة المستعان بهم لنظافة المدارس

توفير الأمن والحراسة بالمدارس التي تعاني من عجز في تلك الفئات ، مع الإلتزام بتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم والسادة المختصين بوزارة المالية

وعلى جانب آخر ، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بياناً رسمياً عاجلاً ، أكد خلاله أنه يتقدم بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد ، راجيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قداسته بموفور الصحة والعافية وعلى مصر وشعبها العظيم بمزيد من المحبة والسلام.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الأحد اجازة للطلاب الأقباط في جميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وعلم موقع صدى البلد أنه سيُسمح أيضاً للمعلمين الأقباط بجميع المدارس بالغياب غداً ، مراعاةً لإحتفالهم بعيد القيامة المجيد

وتلقت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تعليمات مشددة تنص على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة بشأن عدم عقد أي امتحانات أو تقييمات خلال أيام أعياد المسيحيين .