انفوجراف.. تصنيف جديد لمصر في مؤشر الإرهاب العالمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي .

واوضح الانفوجراف أنه طبقًا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، انتقلت مصر من المستوى المتوسط إلى المستوى المنخفض في مستويات الإرهاب وذلك بعد أن احتلت المركز 32 عالميًا في عام 2026، مقارنة بالمركز 29 عالميًا في عام 2025.

واشار الي ان المؤشر يصنف 163 دولة بالاعتماد على أربعة مؤشرات فرعية، وهي: عدد الحوادث الإرهابية، عدد الوفيات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية، عدد الإصابات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية، عدد الرهائن الذين تم أخذهم من قبل الجماعات الإرهابية، وذلك في سنة معينة.