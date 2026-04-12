وزير الخارجية الباكستاني: نأمل أن يواصل الطرفان الأمريكي والإيراني تمسكهما بوقف إطلاق النار

أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن أمله في أن يواصل الطرفان الأمريكي والإيراني تمسكهما بوقف إطلاق النار، ومواصلة مساعيهما بروح إيجابية لتحقيق سلام دائم وازدهار في المنطقة بأسرها وخارجها.

وقال وزير الخارجية الباكستاني - في تصريحات أوردتها صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأحد، - إن الوفدين الأمريكي والإيراني عقدا عدة جولات تفاوض انتهت صباح اليوم.. مضيفا: "لقد ساهمتُ، برفقة رئيس أركان القوات المسلحة قائد الجيش المشير سيد عاصم منير، في التوسط في عدة جولات من المفاوضات المكثفة والبناءة بين الجانبين، والتي استمرت على مدار الـ 24 ساعة الماضية وانتهت صباح اليوم".

وتابع إسحاق دار قائلا: "بالنيابة عن باكستان، أود أن أعرب عن امتناني للجانبين لتقديرهما جهود باكستان في المساعدة على تحقيق وقف إطلاق النار ودورها كوسيط".