الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
واقعة مأساوية تهز الإسكندرية.. سقوط سيدة من الطابق الـ13 والتحقيقات تكشف التفاصيل

رحمة سمير

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، حيث باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في حادث وفاة سيدة عقب سقوطها من الطابق الثالث عشر بأحد الأبراج السكنية بمنطقة سموحة، وذلك بعد تداول بث مباشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله في حالة نفسية غير مستقرة.

قالت مراسلة mbc مصر في برنامج “صباحك مصري”: “خلال تواجدي في موقع الحادث بمنطقة سموحة، تأكد لنا أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث من الطابق الثالث عشر داخل أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها فورًا”.

وأضافت أن شهود العيان أكدوا أن الواقعة حدثت في ساعات الفجر الأولى، وسط حالة من الصدمة بين سكان المنطقة، خاصة أن السيدة كانت تعيش مع طفلتين داخل نفس الشقة، ولم تكن هناك مؤشرات واضحة على ما حدث إلا ما ظهر عبر البث المباشر الذي تم تداوله لاحقًا.

وبحسب ما يتم تداوله في التحقيقات الأولية، فإن السيدة كانت تمر بخلافات أسرية وضغوط نفسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجري فحصه بدقة من خلال مراجعة الفيديوهات والرسائل التي نشرتها على حساباتها الشخصية قبل الواقعة.

واختتمت حديثها بإن الأجهزة الأمنية حاليًا بتراجع كل التفاصيل المرتبطة بالحادث، سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو القانونية، للوصول إلى الصورة الكاملة، وما إذا كان هناك أي شبهة جنائية من عدمه.

الناسور الشرجى.. انتبه من هذه الاعراض

