بعد واقعة الإسكندرية..برلماني: العقوبات الصارمة وبرامج التوعية ضرورة لاستعادة هيبة المعلم

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،إن ما جرى داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية، وفق الفيديو المتداول ، والذي أظهر مجموعة من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة ويتعمدون إهانة إحدى المعلمات، يمثل جرس إنذار خطير يستوجب تحركًا عاجلًا.

وعن أهم المقترحات التي يجب الأخذ بها لاستعادة هيبة المعلم ومنع التجاوزات ، أفاد" يحيي" في تصريح خاص لـ« صدى البلد" أنه لابد من تفعيل لوائح الانضباط بشكل صارم، وتطبيق عقوبات تربوية رادعة على المتجاوزين، إلى جانب تأهيل نفسي وتربوي للطلاب، وتوفير دعم إداري للمعلمين.

كما دعا عضو البرلمان إلى ضرورة إدراج برامج توعية دورية داخل المدارس حول احترام المعلم وضبط السلوك، وتكثيف الرقابة داخل الفصول لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد المنظومة التعليمية.



فيديو على مواقع التوصل الإجتماعى لمعلمة تستغيث من سوء سلوك بعض الطلاب





انتشر مقطع فيديو على مواقع التوصل الإجتماعى الفيس بوك ، لمعلمه تستغيث من سوء سلوك بعض الطلاب واقتحام غرفتها الدراسية ، وسوء السلوك فى التعامل معها، مما أثار استياء راد مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بمعاقبة الطلاب .