الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من التبرع بالجلد لـ مليون جنيه لسداد الديون.. 4 مقترحات برلمانية تثير الجدل عبر مواقع التواصل

أميرة خلف

أثارت عدد من المقترحات البرلمانية، والتي تقدم بها عدد من النواب خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت المشهد العام وتباينت حولها ردود الفعل بين مؤيدين ومعارضين لها .

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز هذه المقترحات والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:


- منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج


اقترح النائب عمرو فهمي ، منح ثلث ثروة  الزوج للمطلقة ،مؤكدا أنه يستهدف توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق، إلى جانب وضع رؤية أشمل لإعادة التوازن في قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

- مقترح التبرع بالجلود بعد الوفاة


اقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ التبرع بالجلد بعد الوفاة، مؤكدة أن الهدف من المبادرة مواجهة نقص الأنسجة الحيوية مثل القرنيات والجلود داخل مصر، بدلاً من استيرادها من الخارج .

-  التبرع بمليون جنيه لسداد ديون مصر


كشف محمد البلتاجي، عضو مجلس النواب، تفاصيل مقترحه الخاص بجمع مليون جنيه من فئة المقتدرين في مصر، للمساهمة في سداد الديون الخارجية على الدولة.


و أوضح أن المبادرة تعتمد على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، من خلال تبرع كل فرد بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، مؤكدًا استعداده ليكون أول المشاركين دعمًا للفكرة وتحملًا للمسئولية الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

- تحويلات المصريين بالخارج لسداد ديون مصر

فيما اقترح أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تحفيز تحويلات المصريين بالخارج عبر تقديم حوافز استثمارية وادخارية بعوائد تنافسية، بما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ، ويدعم قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

الناسور الشرجى.. انتبه من هذه الاعراض

