قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو
آخر أسبوع من شوال.. 18 نعمة تجعلك لا تفوت صيام الستة البيض
بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟
هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد؟.. الإفتاء توضح
مليون جنيه من المقتدرين أم تحويلات المغتربين؟ .. مقترحات برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة ديون مصر
"فخ الحرارة" يضرب القمح والبطاطس| نصائح عاجلة لتقليل الخسائر
تناولت حبتي غلة سامة.. فتاة تقدم على إنهاء حياتها في قرية بالدقهلية
قبل شم النسيم.. مفاجأة غير متوقعة فى سعر كرتونة البيض اليوم السبت
5 مقترحات برلمانية لسداد ديون مصر
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية
المفاوضات مهددة بالإلغاء رغم وصول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى باكستان.. ماذا حدث؟
أول طلب لوزير الخارجية الباكستاني بعد وصول الوفدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مليون جنيه من المقتدرين أم تحويلات المغتربين؟ .. مقترحات برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة ديون مصر

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ، طرح عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات للمساهمة في سداد ديون مصر ، يأتي ذلك في إطار مبدأ التكافل الإجتماعي، ودعم جهود الدولة في إدارة وسداد الديون الخارجية . 

بداية ،  طرح  النائب محمد البلتاجي، عضو مجلس النواب، مقترحًا بجمع مليون جنيه من فئة المقتدرين في مصر، للمساهمة في سداد الديون الخارجية على الدولة، وآثار هذا المقترح غضب العديد من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

مشيرا إلى أن فكرة المقترح تقوم في البداية على ضرورة فتح ملف الديون، وأن الدولة ليست المسؤولة الوحيدة عن حل هذه الأزمة، بل يجب أن يشارك الجميع في مواجهتها، مؤكدًا أن الظرف الراهن استثنائي، ويستوجب دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

و بالتوازي مع هذا المقترح ، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، برؤية أخرى ترتكز على التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير موارد دولارية تسهم في تخفيف أعباء الدين العام.

وجاءات المقترحات الأخرى الأربعة في النقاط التالية:

- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، عبر إنشاء صندوق وطني لإدارة هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد مالية مستدامة .

- دعم قطاع السياحة بشكل مكثف، من خلال تقديم تسهيلات أكبر للتأشيرات وتعزيز حملات الترويج السياحي عالميًا، بما يسهم في زيادة العائدات الدولارية خلال فترة قصيرة.

- تحفيز تحويلات المصريين بالخارج عبر تقديم حوافز استثمارية وادخارية بعوائد تنافسية، بما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويدعم قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

-توسيع قاعدة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعات التصديرية وتسهيل إجراءات التصدير، بما يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات الدولارية.

وتعكس هذه الطروحات تنوع الأدوات التي يسعى البرلمان إلى طرحها، بما يجمع بين الحلول المجتمعية والاقتصادية، في محاولة للوصول إلى آليات فعّالة ومستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته . 

مجلس النواب سداد ديون مصر أشرف أمين محمد البلتاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

موجة حارة

الحرارة تكسر حاجز الـ35.. موجة حارة مفاجئة وتحذيرات من تقلبات خلال أيام

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

من فيديو نقوط المنيا

مليون جنيه نقوط في فرح بالمنيا يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

كسوف القرن

كسوف القرن يقترب.. 6 دقائق من الظلام الكامل في أغسطس 2027 لن تتكرر قبل 2114م

استخراج جواز سفر للأطفال 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

استخراج جواز سفر للأطفال 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد