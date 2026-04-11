مليون جنيه من المقتدرين أم تحويلات المغتربين؟ .. مقترحات برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة ديون مصر

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ، طرح عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات للمساهمة في سداد ديون مصر ، يأتي ذلك في إطار مبدأ التكافل الإجتماعي، ودعم جهود الدولة في إدارة وسداد الديون الخارجية .

بداية ، طرح النائب محمد البلتاجي، عضو مجلس النواب، مقترحًا بجمع مليون جنيه من فئة المقتدرين في مصر، للمساهمة في سداد الديون الخارجية على الدولة، وآثار هذا المقترح غضب العديد من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

مشيرا إلى أن فكرة المقترح تقوم في البداية على ضرورة فتح ملف الديون، وأن الدولة ليست المسؤولة الوحيدة عن حل هذه الأزمة، بل يجب أن يشارك الجميع في مواجهتها، مؤكدًا أن الظرف الراهن استثنائي، ويستوجب دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

و بالتوازي مع هذا المقترح ، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، برؤية أخرى ترتكز على التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير موارد دولارية تسهم في تخفيف أعباء الدين العام.

وجاءات المقترحات الأخرى الأربعة في النقاط التالية:

- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، عبر إنشاء صندوق وطني لإدارة هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد مالية مستدامة .

- دعم قطاع السياحة بشكل مكثف، من خلال تقديم تسهيلات أكبر للتأشيرات وتعزيز حملات الترويج السياحي عالميًا، بما يسهم في زيادة العائدات الدولارية خلال فترة قصيرة.

- تحفيز تحويلات المصريين بالخارج عبر تقديم حوافز استثمارية وادخارية بعوائد تنافسية، بما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويدعم قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

-توسيع قاعدة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعات التصديرية وتسهيل إجراءات التصدير، بما يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات الدولارية.

وتعكس هذه الطروحات تنوع الأدوات التي يسعى البرلمان إلى طرحها، بما يجمع بين الحلول المجتمعية والاقتصادية، في محاولة للوصول إلى آليات فعّالة ومستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته .