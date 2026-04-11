5 مقترحات برلمانية لسداد ديون مصر

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الكاملة على إدارة ملف الديون وسدادها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، مشددًا على أن مصر أثبتت عبر تاريخها التزامًا كاملًا بسداد كافة التزاماتها المالية دون تأخير.

وقال النائب فى بيان له اليوم : إن المرحلة الحالية تتطلب أفكارًا مبتكرة وغير تقليدية لدعم جهود الدولة في سداد الديون، وتحويل هذا الملف إلى فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد أن أول هذه المقترحات يتمثل في التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من الشركات العامة الناجحة في البورصة، بما يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة دون التفريط في الأصول الاستراتيجية للدولة.

وأوضح أن المقترح الثاني يرتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، عبر إنشاء صندوق وطني لإدارة هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد مالية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب أشرف أمين إلى أن المقترح الثالث يتمثل في دعم قطاع السياحة بشكل مكثف، من خلال تقديم تسهيلات أكبر للتأشيرات وتعزيز حملات الترويج السياحي عالميًا، بما يسهم في زيادة العائدات الدولارية خلال فترة قصيرة.

وتابع أن المقترح الرابع يقوم على تحفيز تحويلات المصريين بالخارج عبر تقديم حوافز استثمارية وادخارية بعوائد تنافسية، بما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويدعم قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

وأكد أن المقترح الخامس يتمثل في توسيع قاعدة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعات التصديرية وتسهيل إجراءات التصدير، بما يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات الدولارية.

وأكد النائب أشرف أمين أن مصر قادرة على سداد ديونها، مشددًا على أن أكبر دليل على ذلك هو أن الدولة المصرية لم تتأخر يومًا عن سداد أقساط ديونها في مواعيدها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية في قدرته على الوفاء بالتزاماته .

كما أكد أن مصر ستظل قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات، وأن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات والإمكانات ما يجعله قادرًا على عبور أي أزمات وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام باستمرار .