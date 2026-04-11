أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو
آخر أسبوع من شوال.. 18 نعمة تجعلك لا تفوت صيام الستة البيض
بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟
هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد؟.. الإفتاء توضح
مليون جنيه من المقتدرين أم تحويلات المغتربين؟ .. مقترحات برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة ديون مصر
"فخ الحرارة" يضرب القمح والبطاطس| نصائح عاجلة لتقليل الخسائر
تناولت حبتي غلة سامة.. فتاة تقدم على إنهاء حياتها في قرية بالدقهلية
قبل شم النسيم.. مفاجأة غير متوقعة فى سعر كرتونة البيض اليوم السبت
5 مقترحات برلمانية لسداد ديون مصر
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية
المفاوضات مهددة بالإلغاء رغم وصول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى باكستان.. ماذا حدث؟
أول طلب لوزير الخارجية الباكستاني بعد وصول الوفدين
برلمان

5 مقترحات برلمانية لسداد ديون مصر

فريدة محمد

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الكاملة على إدارة ملف الديون وسدادها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، مشددًا على أن مصر أثبتت عبر تاريخها التزامًا كاملًا بسداد كافة التزاماتها المالية دون تأخير.

وقال النائب  فى بيان له اليوم : إن المرحلة الحالية تتطلب أفكارًا مبتكرة وغير تقليدية لدعم جهود الدولة في سداد الديون، وتحويل هذا الملف إلى فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد أن أول هذه المقترحات يتمثل في التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من الشركات العامة الناجحة في البورصة، بما يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة دون التفريط في الأصول الاستراتيجية للدولة.

وأوضح أن المقترح الثاني يرتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، عبر إنشاء صندوق وطني لإدارة هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد مالية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب أشرف أمين إلى أن المقترح الثالث يتمثل في دعم قطاع السياحة بشكل مكثف، من خلال تقديم تسهيلات أكبر للتأشيرات وتعزيز حملات الترويج السياحي عالميًا، بما يسهم في زيادة العائدات الدولارية خلال فترة قصيرة.

وتابع أن المقترح الرابع يقوم على تحفيز تحويلات المصريين بالخارج عبر تقديم حوافز استثمارية وادخارية بعوائد تنافسية، بما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويدعم قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

وأكد أن المقترح الخامس يتمثل في توسيع قاعدة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعات التصديرية وتسهيل إجراءات التصدير، بما يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات الدولارية.

وأكد النائب أشرف أمين أن مصر قادرة على سداد ديونها، مشددًا على أن أكبر دليل على ذلك هو أن الدولة المصرية لم تتأخر يومًا عن سداد أقساط ديونها في مواعيدها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية في قدرته على الوفاء بالتزاماته .

كما أكد أن مصر ستظل قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات، وأن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات والإمكانات ما يجعله قادرًا على عبور أي أزمات وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام باستمرار . 

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

موجة حارة

الحرارة تكسر حاجز الـ35.. موجة حارة مفاجئة وتحذيرات من تقلبات خلال أيام

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

الجنيه الذهب

نزل 80 .. الجنيه الذهب يتراجع لـ 57.52 ألف جنيه

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في السوق المحلي

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد