نائبة : مقترح ثلث ثروة الزوج شائك .. ويحتاج ضبطًا

أكدت النائبة داليا سعد، عضو مجلس الشيوخ، أن ترتيب الحضانة يجب أن يراعي مصلحة الطفل أولًا، موضحة أن الترتيب الأنسب يبدأ بالأم، ثم الأب، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، بما يحقق قدرًا من الاستقرار الأسري والتوازن في رعاية الصغير.

وأضافت أن الأب يجب أن يُمنح حق رؤية أطفاله بشكل منتظم، مشيرة إلى أهمية تمكينه من رؤية أبنائه يومًا أو يومين أسبوعيًا، بما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع تهميش دوره في حياة الأبناء بعد الطلاق.

وفيما يتعلق بملف النفقة ومقترح منح الزوجة ثلث ثروة الزوج، أوضحت النائبة أن هذا الطرح “شائك” ويحتاج إلى دراسة دقيقة، محذرة من الخلط بين الحقوق المالية المختلفة داخل الأسرة.

وأشارت إلى أن بعض الحالات تشهد تداخلًا في المفاهيم، خاصة مع وجود نماذج خارجية تمنح الزوجة نصف الثروة، لكنها شددت على أن تطبيق مثل هذه النماذج يجب ألا يكون بشكل مطلق، بل وفقًا لظروف كل حالة.

ولفتت إلى أن الطلاق في كثير من الأحيان لا يقتصر على إنهاء العلاقة الزوجية، بل يمتد تأثيره إلى الأبناء، ما يستوجب وضع تشريعات متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال، وتحقق العدالة دون الإضرار بأي طرف.