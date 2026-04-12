صديقي استشهد بالواحات.. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس مشاركته بمسلسل رأس الأفعى

حل الفنان إسماعيل فرغلي، ضيفا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة CBC« وتقدمه الإعلاميتين منى عبدالغنى وإيمان عزالدين.

وخلال الحلقة، تحدث إسماعيل فرغلي، عن كواليس مشاركته في مسلسل رأس الأفعى، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وأعرب إسماعيل فرغلي، عن فخره للمشاركة في الأعمال الوطنية لأنها ليست أدوار تمثيلية فقط بل رسائل هامة وهادفة لتوعية الشباب وتعزيز الإنتماء لديهم.

وقال إسماعيل فرغلي، إن مشاركته في مسلسل رأس الأفعى، جاءت لوجود دافع شخصى قوي لديه، لأن لديه صديق عزيز على قلبه فى جهاز الأمن الوطنى، استشهد خلال عملية الواحات.

إسماعيل فرغلي - مسلسل رأس الأفعى

وشارك إسماعيل فرغلي، في مسلسل رأس الأفعى، من خلال دور عبد القادر، والد زوجة النقيب حسن، الذي لعبه أحمد غزي.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.