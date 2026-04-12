قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعثر مُفاجئ يكشف الأسباب .. لماذا فشلت مفاوضات إيران وأمريكا؟
الأرصاد تحذر من أتربة ورياح.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الأحد
مفاجأة علمية .. الابتعاد عن الإنترنت أسبوعين يؤدي إلى هذه النتائج المذهلة
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في مدينة الخيام جنوبي لبنان
وزير الخارجية الباكستاني: نأمل أن يواصل الطرفان الأمريكي والإيراني تمسكهما بوقف إطلاق النار
«المغاوري» يدعّم مقترح «الحمامصي» إلغاء «تبديد المنقولات» ويؤكد: الحبس يهدم الأسر
من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة
مسئول روسي: موسكو ليس لديها تفضيلات بشأن المرشحين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة
من قداس عيد القيامة.. أسقف فرنسا: مصر تمثل نموذجًا راسخًا للوحدة الوطنية
حكم صلاة الفجر لمن يُسافر قبلها .. دار الإفتاء توضح
تحرك عاجل لتوفير الأمن والحراسة بالمدارس وصرف مستحقات الخدمات المعاونة
يمر بأزمة صحية حرجة.. السيد حافظ يناشد بالتدخل لعلاج سامي عبد الحليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قرارات حاسمة بعد توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق و غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لهؤلاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أميرة خلف

تتجه الحكومة نحو تشديد الإجراءات الرقابية وفرض عقوبات رادعة على الممارسات الاحتكارية والحد من المضاربات، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استخدام كافة آليات الدولة لضبط الأسواق والتصدي لموجات الغلاء.


يأتي ذلك في خطوة تستهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة السعرية ، و إحكام السيطرة على الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ويحد من استغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.


عقوبة حجب السلع والامتناع عن بيعها


نص قانون حماية المستهلك على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


عقوبة التلاعب في السلع


حظرت المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، تمثلت في الآتي:


- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه. 

الحكومة عقوبات الممارسات الاحتكارية قانون حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ترشيحاتنا

زكاة المال

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟ أمين الفتوى يجيب

الوزير المفوض بسفارة أمريكا

بمشاركة 1.2 مليون طالب .. الوزير المفوض بسفارة أمريكا يشيد بمسابقة نحلة الأزهر.. شاهد

فضل سورة الملك

أفضل وقت لقراءة سورة الملك؟ وهل توجد سور تُقرأ في أوقات محددة؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد