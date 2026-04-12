الناسور الشرجى.. انتبه من هذه الاعراض

الناسور الشرجى هو قناة صغيرة أو نفق يتكوّن بين نهاية الأمعاء والجلد القريب من فتحة الشرج، غالبًا ما يحدث نتيجة عدوى بالقرب من فتحة الشرج، تؤدي إلى تكوّن تجمع من الصديد (خراج) في الأنسجة المجاورة.

وعندما يتم تصريف هذا الصديد، قد يترك وراءه قناة صغيرة تُعرف بالناسور.

هل يختفي الناسور الشرجي من تلقاء نفسه؟

في معظم الحالات، لا يختفي الناسور الشرجي دون علاج، وقد يسبب أعراضًا مزعجة مثل الألم وتهيج الجلد. لذلك يُوصى عادةً بالتدخل الجراحي لعلاجه.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

-تهيج الجلد حول فتحة الشرج.

-ألم مستمر نابض، وقد يزداد سوءًا عند: الجلوس أو الحركة أو التبرز أو السعال.

-إفرازات ذات رائحة كريهة من منطقة الشرج.

-خروج صديد أو دم أثناء التبرز.

-تورم واحمرار حول فتحة الشرج، وقد يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة في حالة وجود خراج.

-صعوبة في التحكم في حركة الأمعاء (سلس البراز) في بعض الحالات.

انتبه؛

قد يكون طرف الناسور ظاهرًا على شكل فتحة صغيرة في الجلد بالقرب من فتحة الشرج، لكن قد يكون من الصعب ملاحظتها بنفسك.

