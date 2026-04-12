شوبير : حسين الشحات حارب للحصول على الإنذار الثالث

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصرفات حسين الشحات خلال مباراة الأهلي أمام سموحة في بطولة الدوري المصري.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : حسين الشحات حارب وجاهد للحصول على طرد خلال مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز بعد حصوله على بطاقتين.

وأوضح : حسين الشحات قدم أداء أفضل قليلا في الأهلي وعاد للمشاركة بشكل أساسي وشعر إنه ليس كافيا وبالتالي حصل على انذار ثالث.



مكاسب الأهلي

الأهلي يعود لطريق الانتصارات الغائبة منذ أخر فوز على المقاولون العرب يوم 5 مارس الماضي بنتيجة 3-1 حيث خسر أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري 2-1 وبعدها خسارة أمام الترجي التونسي في الذهاب 1-0 وفي الإياب 3-2 وتعادل مع سيراميكا 1-1 في بطولة الدوري

استغل الأهلي سقوط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام فريق المصري البورسعيدي ليتساوى معه في النقاط ويقلل الفارق مع الزمالك متصدر الترتيب

نجح تريزيجيه في الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف مبتعدا عن عدي الدباغ صاحب المركز الثاني



عاد طاهر محمد طاهر للتسجيل حيث أحرز أول أهدافه في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري.