الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحركات مصرية أوروبية لاحتواء أزمات القرن الأفريقي.. السودان أولوية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومبعوثة الاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي يوم الأحد ١٢ أبريل، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وآنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي ودعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

 تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الوزاري حول السودان المقرر عقده يوم ١٥ إبريل، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، فضلًا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. كما أكد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني. وأدان وزير الخارجية كافة الانتهاكات ضد المدنيين في السودان، باعتبارها تمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.

في ذات السياق، أكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق والتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي لاسيما في ظل التوترات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وشددا على ضرورة دعم مؤسسات الدول الوطنية. كما جدد وزير الخارجية التزام مصر بدعم الصومال ومواصلة بناء القدرات في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن، مشدداً على أهمية حشد تمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية آنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي القرن الأفريقي السودان

