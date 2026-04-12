ولي عهد أبو ظبي يبدأ زيارة رسمية إلى الصين اليوم

يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى الصين بدءا من اليوم /الأحد/ وحتى 14 أبريل الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن زيارة ولي عهد أبو ظبي تأتي تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

فيما أشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

ويرافق ولي عهد أبو ظبي في زيارته إلى الصين وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الإمارات.