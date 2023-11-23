أول تعليق من حماس بعد اعتقال مدير مستشفى الشفاء

قالت حركة فصائل المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، إنها تدين اعتقال مدير مستشفى الشفاء وزملائه. ودعت “حماس” منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية للعمل على إطلاق سراحهم.

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الخميس، نقلاً عن طبيب في مستشفى الشفاء قوله بإن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.

كما قال إن الاحتلال اعتقل بعض الكوادر الطبية الذين نزحوا من مستشفى الشفاء في غزة إلى جنوب القطاع.

وقالت “القاهرة الإخبارية” إن مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد في قطاع غزة الذي يجري عمليات جراحية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن هناك نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.