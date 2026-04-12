حنان مطاوع: ريهام عبد الغفور وصلت لمرحلة نضج فني كبيرة

أشادت الفنانة حنان مطاوع بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور وبفريق عمل مسلسلها الجديد «حكاية نرجس»، مؤكدة أن العمل يتمتع بحالة من التكامل الفني على جميع المستويات.

وخلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية بوسي شلبي، قالت حنان مطاوع: «فرصة أبارك لريهام عبد الغفور.. عمل عظيم ورائع وجميل، شيء لم يحدث من قبل، والمسلسل متكامل بشكل غير طبيعي، وريهام وصلت لمرحلة نضج فني كبيرة جدًا، وتوحدت مع شخصية نرجس بشكل حقيقي ومؤثر، وهذا واضح في كل تفاصيل الأداء».

وأضافت أن ريهام عبد الغفور فنانة مجتهدة ومبدعة للغاية، مشيرة إلى أن العمل بالكامل تم تنفيذه بحرفية عالية دون أي نواقص، مع إشادة خاصة بالمخرج وفكرة المسلسل التي وصفتها بأنها “مهمة ومكتملة”.

كما أثنت على أداء الفنان حمزة العيلي والفنانة سماح أنور، مؤكدة أن مستوى الأداء التمثيلي يعكس حالة من الإتقان والتناغم بين جميع عناصر العمل.