مواجهة المليارات.. نجوم تشيلسي ومانشستر سيتي يشعلون القمة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي يحتضن قمة كروية مرتقبة تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقاء يحمل في طياته صراعا مشتعلا بين طموحات التتويج ورغبة التأهل الأوروبي ويعد بالكثير من الإثارة والندية في ظل تقارب المستويات وقوة الأسماء داخل المستطيل الأخضر.

صراع القمة يشتعل

يدخل مانشستر سيتي المواجهة وهو متأخر بفارق 9 نقاط عن المتصدر أرسنال لكن تعثر الأخير أمام بورنموث أعاد الأمل للفريق السماوي إذ بات بإمكانه تقليص الفارق إلى 6 نقاط فقط ليبقي على فرصه في المنافسة على اللقب.

ورغم الأفضلية النظرية لأرسنال، فإن خبرات مانشستر سيتي في حسم المواقف الصعبة تجعل استبعاده من سباق التتويج أمرا غير منطقي خاصة مع دخوله المباراة بشعار "لا بديل عن الفوز".

طموحات متباينة

في المقابل، لا تقل أهمية اللقاء بالنسبة إلى تشيلسي الذي يسعى لتأمين موقعه ضمن المراكز الخمسة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في ظل المنافسة الشرسة على بطاقات التأهل.

أرقام تعكس القوة الاقتصادية

تعكس المواجهة حجم الاستثمارات الضخمة داخل صفوف الفريقين حيث تضم قائمة مشتركة لأغلى اللاعبين 11 نجما (6 من السيتي و5 من تشيلسي) بإجمالي قيمة سوقية تصل إلى 846 مليون يورو ما يبرز القوة المالية والفنية للناديين.

ويتصدر إنزو فرنانديز قائمة الأغلى بقيمة 121 مليون يورو يليه جاك جريليش بـ117 مليون يورو رغم غيابه الحالي كما يغيب إنزو عن اللقاء بسبب إيقاف داخلي، في ضربة مؤثرة لخط وسط تشيلسي.

من المتوقع أن يشهد وسط الملعب مواجهة قوية بين مويسيس كايسيدو ورودري في صراع على فرض السيطرة.

وفي الهجوم، يقود جواو بيدرو الخط الأمامي إلى جانب عمر مرموش وأنطوان سيمينيو بينما يبرز في الدفاع كل من يوشكو جفارديول وويسلي فوفانا مع تواجد جيمس ترافورد كخيار مميز في حراسة المرمى.

مباراة تحمل كل عناصر الإثارة بين فريق يسعى لمطاردة اللقب وآخر يقاتل من أجل العودة إلى دوري الأبطال.