برلماني يدعو إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية مخرجات الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسئولين المعنيين بملف الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تضع النقاط على الحروف في ملف "تأمين غذاء المصريين" وسط تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

وأوضح النائب في تصريحاته اليوم، أن الدولة المصرية تتحرك بخطى استباقية لامتصاص الصدمات العالمية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن طمأنة المواطنين بشأن أرصدة السلع الاستراتيجية (القمح، الزيت، السكر، اللحوم) تعكس نجاحاً حقيقياً في إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأشاد النائب بقرار زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب مع الصرف الفوري، معتبراً إياه خطوة جوهرية لتشجيع الفلاحين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يضمن توريد المستهدف (5 ملايين طن) ويقلل الفجوة الاستيرادية.

وأكد النائب أن توجيه الرئيس بجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التجزئة والسلاسل التجارية هو "المفتاح" لضبط الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار تنافسية، بعيداً عن العشوائية والمضاربات.

وأشار النائب إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في توزيع الأسمدة المدعمة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الأزوتية يمثل نقلة نوعية في جودة المحاصيل، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من صغار المزارعين، ويمنع أي تلاعب في هذه المنظومة الحيوية.

وأثنى النائب على دور جهاز "مستقبل مصر" في تطوير البورصة السلعية، مؤكداً أنها الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الشفافية في التسعير وحماية صغار المنتجين من جشع بعض الوسطاء.



وأكد النائب علي ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوجيهات وسرعة تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الزراعي وتحسين جودة الإنتاج الحيواني والداجني.

وتابع،: "إن الأمن الغذائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وما رأيناه اليوم من رؤية متكاملة وتحركات عملية، يثبت أن الدولة عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات."