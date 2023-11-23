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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

صدى البلد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الخميس، نقلاً عن طبيب في مستشفى الشفاء قوله بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.

كما قال إن الاحتلال اعتقل بعض الكوادر الطبية الذين نزحوا من مستشفى الشفاء في غزة إلى جنوب القطاع.

وقالت “القاهرة الإخبارية” إن مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد في قطاع غزة الذي يجري عمليات جراحية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن هناك نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

 

وكانت وزارة  الصحة بغزة اكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلي سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

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