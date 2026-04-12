تطورات أزمة منشطات رمضان صبحي بعد قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية

عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة المنشطات التي سقط فيها رمضان صبحي بعد قبول الطعن في المحكمة الرياضية السويسرية.

وأوضح : دفاع رمضان صبحي يأمل الحصول على حكم بإلغاء العقوبة والطعن الذي تقدم به دائما يتم قبوله ويتم مناقشة كافة الأطراف قبل إصدار الحكم

وأكمل : العقوبة التي وقعت على رمضام صبحي هي عقوبة مغلظة لأنه لا يتدرب حتى مع فريقه وبالتالي يبتعد تماما عن كرة القدم.

تفاصيل أزمة المنشطات لرمضان صبحي

وأكد المستشار هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، أن المحكمة الفيدرالية قبلت الطعن المقدم من موكله، في تطور وصفه بالإيجابي في مسار القضية.

وأوضح «زهران» ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المحكمة أخطرت جميع الأطراف بمهلة زمنية للرد على الطعن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز موقف اللاعب وتفتح الباب أمام مناقشة ملف الإيقاف مع محكمة التحكيم الرياضية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن فريق الدفاع سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة بعد قبول الطعن من الناحية الشكلية عقب عرضه على المكتب الفني للمحكمة.

وأشار محامي اللاعب إلى أن المحكمة الفيدرالية ستقوم بمخاطبة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للحصول على ردها بشأن الطعن، ضمن مسار التقاضي الجاري.

اختتم زهران تصريحاته مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت حالة من القلق داخل فريق الدفاع، خشية رفض الطعن، إلا أن قبوله منحهم دفعة قوية لاستكمال الإجراءات بثقة أكبر.

