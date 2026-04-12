الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الري: يجب التنسيق لخروج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنتائج تدعم التنمية المستدامة

حنان توفيق

شارك  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنعقد افتراضيًا في إطار العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، بمشاركة الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية للمؤتمر.

وأكد الدكتور سويلم، خلال كلمته، على أهمية التنسيق المشترك للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، للخروج بنتائج فعّالة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السادس المعني بالمياه، وكذلك التنسيق بشأن الفعاليات الدولية القادمة، ومنها مؤتمر دوشنبه للمياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو ٢٠٢٦، والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن “أسبوع القاهرة التاسع للمياه” يولي أهمية كبيرة للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة، حيث تم تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للإعداد النهائي للمؤتمر، بما يضمن تمثيلًا قويًا لمصالح وأولويات الدول العربية والإفريقية.

وأشار وزير الري إلى أهمية إعداد رؤية عالمية موحدة للعمل في قطاع المياه، وتعزيز الترابط والتكامل بين المبادرات الدولية والإقليمية المختلفة المعنية بالمياه، ومنها المبادرات المطروحة حاليًا لتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في حوكمة المياه، بما يحقق الاتساق والتكامل بين مختلف الجهود الدولية.

كما استعرض وزير الري رؤية مصر بشأن المبادرات الرئيسية المقترحة، مشيرًا إلى عدد من الأفكار التي طرحتها مصر، مثل زيادة جهود بناء القدرات، خاصة بالقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الفني بين الدول، وإعداد خارطة طريق لدمج قضايا المياه ضمن الأطر متعددة الأطراف عالميًا.

وفيما يخص خطط عمل الحوارات التفاعلية، أوضح الدكتور سويلم أن مصر سبق وأن تقدمت بمشروع خطة عمل بالتنسيق مع الجانب الياباني للحوار التفاعلي الثالث للمياه، مؤكدًا ضرورة أن تتسم خطط العمل بالوضوح والقابلية للتنفيذ، من خلال تحديد أولويات واضحة، مدعومة بإجراءات وجداول زمنية ومخرجات محددة، بما يضمن الانتقال من التوصيات العامة إلى مسارات تنفيذية واقعية.

وأضاف وزير الري أن هناك عددًا من الموضوعات المشتركة بين خطط العمل، مثل التمويل، وبناء القدرات، والحوكمة، والتي تمثل فرصًا مهمة لتعزيز أوجه التكامل والتنسيق، وتجنب الازدواجية، وتحقيق كفاءة أكبر في تنفيذ الجهود الدولية.

وفيما يتعلق بمتطلبات التنفيذ الفعّال، أكد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز التنسيق والشفافية، وحشد التمويلات اللازمة لضمان تنفيذ المبادرات المقترحة.

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه أسبوع القاهرة التاسع للمياه حوكمة المياه

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائق بالجمالية

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

القلاع الفموى ..الأعراض و الوقاية

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

