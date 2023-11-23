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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي.. قرار عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة يتحملان المسئولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة .

 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: "الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن هناك نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

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