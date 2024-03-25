استنفار قوات الاحتلال قرب مستوطنتي "نتيفوت" و"ريعيم" بعد إنذار أمني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، باستنفار قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنتي "نتيفوت" و"ريعيم" في "غلاف غزة" بعد إنذار أمني.

وقالت وسائل الإعلام إن قوات الاحتلال تغلق الطريق في مستوطنة "نتيفوت" جنوب فلسطين المحتلة بعد إنذار أمني بوجود متسللين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن مفاوضات الهدنة وصلت لطريق مسدود بسبب مطالب حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس ترفض بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة؛ حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وقال مسئول إسرائيلي لهيئة البث: “وافقنا على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية.

وأضافت أن إسرائيل لن يكون لها حق الفيتو على قائمة المفرج عنهم مقابل الجنديات.