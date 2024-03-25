ضبط أشقاء أشعلوا النيران في جسد سائق لخلافات أسرية مع زوجته بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على أشقاء اعتدوا باستخدام مواد حارقه علي جسد سائق في نهاية العقد الرابع من عمره لخلافات مع شقيقتهم "زوجته" وتم تحديد موقع هروبهم بنطاق قرية محله مسير بنطاق مركز قطور وتم ضبطهم واقتيادهم إلي ديوان المركز لعرضهم علي العدالة .



كما وجهت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية قرارا بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.

وأمرت النيابة العامة بحبس أشقاء الزوجه الثلاثة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور علي المدعو"م.ن" 39 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بأماكن متفرقة من جسدها .

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز قطور وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم تحديد هوية الجناة وضبطهم .



وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية مع شقيقتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.