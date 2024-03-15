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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تقرر حبس المتهم بإنهاء حياة مندوب مبيعات بطعنات غادرة بشوارع طنطا

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم قرارا   بحبس صاحب قهوه المتهم بإنهاء حياة مندوب مبيعات بطعنة نافذه أدت لوفاته في الحال 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة قسم ثا طنطا .

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وجاء ذلك لخلافات سابقة تجددت احداثها عقب صلاة التراويح أمس وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المنشاوي .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  من العقيد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا يفيد باشاره من شرطة النجده بوصول جثمان "اسلام جمال " 32 سنه مندوب مبيعات لفظ أنفاسه الاخيره بطعنه نافذه بالصدر وتوفي في الحال
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف علي اخر التطورات .
 

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وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد العفيفي رئيس مباحث القسم أن مرتكب الواقعه ح .م صاحب قهوة وأثناء وجود المجني عليه لزيارة خالته علي الافطار سمع اصوت أسفل منزل خالته ووجود أحد أقاربه مع مرتكب الواقعه وأثناء نزوله لمعرفة ما يحدث تم طعنه يطعنه نافذه بالصدر .

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وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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