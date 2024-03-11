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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير في طنطا .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بجوله صباحية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز  ومدينة طنطا ؛ في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقام على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة ،وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، المقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش الذي يعد محوراً مرورياً يساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
وانتقل المحافظ لمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية  اخناواي.

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واستمرار اعمال الرصف بشارع قطيني بحي ثان طنطا بطول 92 متر وعرض 8متر بنسبة تنفيذ 85 % ،حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك ورفع مطابق الصرف الصحي، وتركيب بلاعات مياه الأمطار.
واختتم المحافظ الجولة بمتابعة اعمال رصف وتوسعة شارع النحاس بحي اول طنطا بطول 1,38 وعرض 20 متر .
وشدد المحافظ خلال جولته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطن الد الخدمات المقدمة السلاسل التجارية الكبرى السيولة المرورية السلاسل التجارية الخدمات المقدمة للمواطنين

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