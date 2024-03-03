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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى و المحلات بحي أول طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم حمله تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى و محلات السوبر ماركت والبقاله والجزاره بنطاق حي أول طنطا ، يرافقه اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس حي أول طنطا ) .

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وخلال الجولة قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعه السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة والاسماك ، و تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد محافظ الغربية أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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الجدير بالذكر ان محافظ الغربية واللجنة المشكلة يقومون بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال  التجارية وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين .

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المنافذ الغرب السلاسل التجارية الكبرى السوبر الحملات التفتيشية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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