مفاجأة| كولر يعلن سبب استبعاد كهربا من مباراة بلدية المحلة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي سبب استبعاد لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا من مباراة بلدية المحلة اليوم الثلاثاء، في الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن استبعاد كهربا: "قرار فني بحت، ولدينا 3 رؤوس حربة وأختار دائمًا الثنائي الذي سيساعدني في المباراة".

واختتم: "كهربا خاض تدريبات جيدة وفي الطريق للعودة لمستواه والأمر بيده لأننا نحتاج إليه مثل كل اللاعبين، ومن مصلحتي أن يعود للمنافسة من جديد".

حقق النادي الأهلي فوزا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري .