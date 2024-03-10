محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لشهر رمضان

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجها المرور والحماية المدنية والاسعاف بالتنسيق المستمر و تفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء اليوم مع العميد وائل حمودة مدير المرور بالغربية ، العميد عبد القادر رزق مدير مرافق الغربية، والعميد اكرامي خير الله مدير الحماية المدنية بالغربية ، والدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتور محمد سعدية مدير اسعاف الغربية .

ووجه محافظ الغربية بوقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات خصوصا وقت الإفطار لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول ، مشددا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة و الإسعاف على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ المرور وشرطة المرافق ، بتنظيم حركة المرور مع ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، ومنع كافة الاشغالات بالشوارع الرئيسية .

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